Российский комбат, чья группа исчезла на левом берегу Херсонщины — в плену и сдает позиции своих же

Что произошло с группой российского командира – неизвестно.
В Сети публикуют видео с российским командиром разведывательной группы майором Томовым. Его группа накануне исчезла на левом берегу Днепра. Оказывается, российский офицер находится в украинском плену.
Видео распространяется в телеграмм-каналах.
На кадрах видно, как он добровольно сдает позиции своих же, показывая места дислокации российских военных на карте. Он это делает достаточно спокойно, что свидетельствует о том, что его никто принудительно не заставляет это делать.
"Юра, все рисуй, только максимально корректно", – говорит за камерой один из украинских военных.
Что произошло с его группой – неизвестно. Где именно находится российский командир – тоже неизвестно.
Официальной информации от российского командования по группе Томова нет.
Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, как кафиры реагируют на информацию о рейдах ВСУ на левый берег.
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