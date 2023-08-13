Российский комбат, чья группа исчезла на левом берегу Херсонщины — в плену и сдает позиции своих же

Что произошло с группой российского командира – неизвестно.

В Сети публикуют видео с российским командиром разведывательной группы майором Томовым. Его группа накануне исчезла на левом берегу Днепра. Оказывается, российский офицер находится в украинском плену.

Видео распространяется в телеграмм-каналах.

На кадрах видно, как он добровольно сдает позиции своих же, показывая места дислокации российских военных на карте. Он это делает достаточно спокойно, что свидетельствует о том, что его никто принудительно не заставляет это делать.

"Юра, все рисуй, только максимально корректно", – говорит за камерой один из украинских военных.

Что произошло с его группой – неизвестно. Где именно находится российский командир – тоже неизвестно.

Официальной информации от российского командования по группе Томова нет.

Российский комбат, чья группа исчезла на левом берегу Херсона - в плену и сдает позиции своих же

Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, как кафиры реагируют на информацию о рейдах ВСУ на левый берег.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.