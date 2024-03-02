Российский комбриг погиб на полигоне под Волновахой: появились кадры похорон

По полигону, вероятно, был нанесен удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS.

Ракетным ударом по полигону с российскими оккупантами возле села Трудовское Волновахского района Донетчины 20 февраля был убит полковник Гусейн Мусаев — командир 36-й отдельной мотострелковой бригады. Об этом свидетельствуют опубликованные кадры похорон российского комбрига.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующее видео.

"Подтверждена гибель комбрига 36-го ОМБР ВС РФ — полковника Гусейна Мусаева в результате удара "Хаймарса" по полигону в селе Трудовское под Волновахой", — написал он.

Российский комбриг Гусейн Мусаев и его похороны / Фото: скриншот с видео

По полигону, вероятно, был нанесен удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS. Об этом инциденте сообщали российские паблики и "военкоры".

Удар был нанесен, когда на полигоне на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (военная часть 06705), постоянным местом дислокации которой является город Борзя Забайкальского края.

В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены в ожидании прибытия командующего 29-й армией Восточного военного округа генерал-майора Олега Моисеева.

Всего сообщалось о более чем 60 погибших. Российская служба BBC получила в свое распоряжение более 10 фотографий и видеозаписей с полигона, сделанных сразу после удара, – на них десятки тел окупантов.

Погибшие на полигоне под Волновахой оккупанты / Фото: ASTRA

Напомним, 28 февраля российские пропагандисты подтвердили нанесение удара двумя ракетами HIMARS по месту сбора личного состава российской оккупационной армии в городе Оленевка Донецкой области во время награждения. Точное количество погибших неизвестно, но счет идет на десятки.

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