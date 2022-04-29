"Российский концлагерь среди руин": Зеленский рассказал о нацистских порядках оккупантов в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе российские оккупанты устроили концлагерь и ведут себя более цинично, чем нацисты 80 лет назад.

Порядки оккупантов в Мариуполе несущественно отличаются от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении 29 апреля.

"В городе, который был одним из наиболее развитых в регионе, просто российский концлагерь среди руин. И порядки оккупантов в той части Мариуполя, которую они, к сожалению, пока контролируют, несущественно отличаются от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы", – рассказал Зеленский

"Но российским военным удается быть даже более циничными, чем нацисты 80 лет назад. Тогдашние захватчики хотя бы не рассказывали, что это мариупольцы и защитники города сами себя обстреливали и убивали", – отметил президент.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 65-го дня войны

Напомним, российские оккупанты раздают жителям Мариуполя листовки под названием "Основные вопросы", описывающие установленные захватчиками правила поведения и жизни в городе. В частности, оккупанты утверждают, что все мариупольцы должны проходить обязательную "фильтрацию", которую захватчики называют "верификацией".

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