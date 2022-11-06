Российский контрактник вернулся с войны с пулей в голове, но его снова "могилизовали"

Вдова убитого в Украине оккупанта в запрещенной в РФ соцсети сетует на "несправедливость" и требует для своего "героя", кроме ордена, еще две медали.

Жительница Краснодарского края РФ Полина Ванюкова рассказала историю бессмысленной смерти своего мужа и отца троих детей, который сначала добровольно, а затем в рамках частичной мобилизации уехал на войну, чтобы убивать украинцев.

Вдова оккупанта описала все перипетии в соцсети Instagram, которая в России запрещена, поскольку, как и Facebook, принадлежит "экстремистской" компании Meta.

Как стало ясно из ее сообщения, Федор Ванюков еще в апреле пошел воевать с украинцами, заключив контракт с Минобороны РФ. Летом он вернулся в отпуск, как оказалось, с пулевым ранением головы.

“Федя жаловался на головную боль. МРТ не смогли сделать, сказали, что в голове металл”, – написала женщина.

В городской клинике у мужчины диагностировали высокое давление, контузию и пулю в голове. Во время лечения у него случались эпилептические приступы.

Когда состояние здоровья у Федора улучшилось, его вызвали в военную часть в Молькино (вероятно, речь идет о в/ч 51532, то есть 10-й бригаде спецназа ГРУ) для подписания рапорта о завершении контракта. Комиссовать по состоянию здоровья его не захотели.

Поскольку по документам недавний контрактник был здоровым, в конце сентября ему пришла повестка в рамках частичной мобилизации.

"По всем параметрам мой Федя не должен был возвращаться на СВО, но решили иначе. Никогда не забуду слова: "А ты попробуй теперь, докажи, что эта пуля прилетела тебе там, на СВО!" — сетует она теперь в своем сообщении.

Уже через неделю после "могилизации" Полина сообщила, что потеряла мужа, а ее дети — отца.

Теперь вдова требует, чтобы ее Федю наградили не только посмертным орденом, но еще и двумя медалями, которые, по ее мнению, тот "заслужил" в августе в боях возле сел Давыдов Брод и Белогорка на Херсонщине.

“Если командир вовремя не представил к награде моего мужа – это его проблемы. Моя семья не должна страдать из-за этого!” — причитает она, затэгав в сообщении российского министра обороны Сергея Шойгу, Захара Прилепина, Маргариту Симоньян, губернатора края Кондратьева и даже самого Путина.

Очевидно, "убитая горем" вдова забыла, что высокие чиновники РФ не могут себе позволить читать сообщения в "экстремистской" соцсети.

Напомним, в ночном клубе "Полигон" в Костроме заживо сгорела вдова российского оккупанта Любовь Бедошвили. Она погибла вместе со своей сестрой и ее мужем.

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