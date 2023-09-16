Российский корабль "Самум": что известно о судне, которое подбил морской дрон СБУ

Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона.
14 сентября украинский катер-камикадзе Sea Baby подбил ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" из состава Черноморского флота РФ. Как следствие – российский корабль "Самум" потерял ход и ему пришлось буксировать на ремонт.
Об этом пишет Defense Express.
ВСУ для этой атаки вроде бы использовали именно экспериментальный образец, который может работать даже в условиях штурм. Высота волн во время атаки достигла 1,5-2 метров.
Что это за корабль "Самум"
Ракетный корабль "Самум", которому, как считали россияне, нет аналогов, позволит обеспечить свободу судоходства в Черное море, всего-навсего одним поражением.
Он относится к проекту 1239 года. У россиян лишь два таких корабля, которые по сути являются эсминцами по уровню огневой мощи, хотя и имеют габариты малых ракетных кораблей.
"При длине корпуса всего в 65 метров и ширине в 17,2 метра и полном водозамещении всего в 1050 тонн эти корабли вооружены 8 пусковыми установками под противокорабельные ракеты П-270 "Москит" и одной 76-мм артустановкой. Для сравнения – 5 в строю ВМФ РФ также в качестве основного вооружения имели 8 пусковых установок под П-270 "Москит"", – говорится в сообщении.
Примечательно, что аналоговая силовая установка на воздушной подушке дает российским кораблям проекта 1239 паспортную скорость до 55 узлов, а дальность хода ограничена до 2500 миль на скорости 12 узлов, и только 800 миль на скорости 45 узлов.
Как мы сообщали, морской дрон СБУ устроил "хлопок" российскому малому ракетному кораблю "Самум " у входа в Севастопольскую бухту.
Атаки в Черном море
В ночь на 13 сентября в Крыму было неспокойно. Украина нанесла удар по Черноморскому флоту РФ. Русские вынуждены были признать этот прилет, ведь его нельзя было скрыть. Враг быстрыми темпами "теряет свои глаза" в Черном море.
Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по Севастопольскому морскому заводу, отправив курсом крейсера "Москва" еще один российский корабль и впервые — подлодку. Уничтожение корабля и подводной лодки ЧФ РФ стало возможным благодаря ССО.
Поврежденные российские суда в Севастополе имеют серьезные повреждения. Надеяться на их скорейшее восстановление нельзя. Кроме того, корабли больше не сможет полноценно выполнять свои функции.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:Взрыв в Крыму! оккупанты заявляют об атаке десятью крылатыми ракетами
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