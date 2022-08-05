Российский корабль возле оккупированного Крыма окутали клубы черного дыма: фото

В четверг, 4 августа, российский военный корабль вблизи оккупированного Севастополя вдруг начал выпускать дымовые приманки, после чего обернулся клубами черного дыма.

Об этом сообщил в Twitter военно-морской эксперт HI Sutton по проекту OSINT, обнародовав соответствующие фото.

Эксперт предположил, что маскировка российского корабля с помощью дымовых приманок не помогла ему спастись от попадания украинской ракеты. Мол, именно поэтому его окутали клубы черного дыма. Однако окончательной ясности на этот счет нет.

***BREAKING***



Videos из другого важного удара действий(s) off Crimea today.



Понятно, что Украина — это # российская битва в северной части Crimea (dark smoke ).



Russian patrol ship near Sevastopol in second images, unclear what is going on



Awaiting further clarity pic.twitter.com/rfzW5hbzZO — HI Sutton (@CovertShores) August 4, 2022

По его словам, на фото запечатлен патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков". Корабли этого типа могут иметь на вооружении 8 крылатых ракет "Калибр".

Напомним, ранее во дворе штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе появился боевой дрон, после чего раздался взрыв.

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