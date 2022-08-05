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Российский корабль возле оккупированного Крыма окутали клубы черного дыма: фото

Российский корабль возле оккупированного Крыма окутали клубы черного дыма: фото

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Российский корабль возле оккупированного Крыма окутали клубы черного дыма: фото

Фото: соцмережі

В Черном море вблизи оккупированного Россией Севастополя зафиксировали странное поведение российского военного корабля.

В четверг, 4 августа, российский военный корабль вблизи оккупированного Севастополя вдруг начал выпускать дымовые приманки, после чего обернулся клубами черного дыма.

Об этом сообщил в Twitter военно-морской эксперт HI Sutton по проекту OSINT, обнародовав соответствующие фото.

Эксперт предположил, что маскировка российского корабля с помощью дымовых приманок не помогла ему спастись от попадания украинской ракеты. Мол, именно поэтому его окутали клубы черного дыма. Однако окончательной ясности на этот счет нет.

По его словам, на фото запечатлен патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков". Корабли этого типа могут иметь на вооружении 8 крылатых ракет "Калибр".

Напомним, ранее во дворе штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе появился боевой дрон, после чего раздался взрыв.

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