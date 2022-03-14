Российский корабль все еще не пошел на х*й: новое спутниковое фото с острова Змеиный

Российский корабль все еще не пошел на х*й: новое спутниковое фото с острова Змеиный

Военное судно РФ стоит на якоре возле украинского острова.

Американская компания по космическим технологиям Maxar Technologies в воскресенье, 13 марта, опубликовала первый четкий спутниковый снимок украинского острова Змеиный в Черном море.

Об этом сообщает CNN.

Как видно на фото, некоторые здания с красной крышей в центре острова, похоже, были значительно повреждены в результате российских обстрелов в первые часы вторжения. Российский корабль, который Maxar идентифицировал как десантный корабль класса Ropucha, стоит на якоре.

Хотя часть острова все еще покрыта снегом, на его поверхности можно увидеть воронки от ракет.

Как известно, остров Змеиный расположен примерно в 48 километрах от материковой Украины.

Напомним, что находившиеся на острове во время нападения России украинские солдаты бросили вызов захватчикам и отказались сдаться. Когда им приказали сложить оружие, иначе их разбомбят, их отрицательный ответ стал самым популярным мемом этой войны.

Сначала считалось, что солдаты на острове погибли, но позже стало известно, что они в безопасности, но попали в плен.

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