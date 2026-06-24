Российский кошмар в Крыму становится реальностью: как Украина может заставить войска РФ отойти

Владимир Путин с военными РФ / © Associated Press

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Ситуация для российских оккупантов в Крыму в последние недели резко усложнилась. Речь идет уже не только о топливном дефиците, но и о системном давлении на военную логистику РФ на полуострове.

Об этом говорится в материале Onet.

Украинские силы последовательно избивают по объектам, обеспечивающим российскую армию в Крыму. Под ударами оказываются склады, транспортная инфраструктура, военная техника, корабли и логистические маршруты.

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На этом фоне военный историк Торстен Гайнрих заявил, что Крым практически находится под украинской блокадой.

По его словам, проблемы России на полуострове связаны не только с ударами дронов, но и с действиями проукраинского подполья, которое помогает усложнять работу оккупантов.

В Крыму уже фиксируют дефицит горючего. По данным источников, бензин прежде всего направляют на нужды военных, а электроэнергию могут отключать на несколько часов в сутки. Это влияет и на работу водяных насосов в жилых домах, что особенно ощутимо летом.

Кроме того, оккупационная администрация Крыма была вынуждена упразднить традиционные летние лагеря для детей.

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Украинские удары также оказывают влияние на передвижение российской техники. На видео с полуострова видно, что российские грузовики все чаще уезжают на дороги в сопровождении вооруженных военных. Это создает дополнительную нагрузку на оборону РФ и открывает новые слабые места в ее логистике.

Российские военные блоггеры также все чаще пишут об угрозах Крыму. В частности, один из влиятельных российских аналитических Telegram-каналов выразил опасения по поводу возможной высадки украинских спецподразделений на полуострове.

Отдельную роль в давлении на оккупантов играет партизанское движение "Атеш". По данным самой организации, ее сеть насчитывает около 2000 агентов, а целью является освобождение Крыма от российской оккупации.

С 2022 года участники Атеша передают украинским силам координаты российских объектов, поджигают военные объекты и обучают российских военных, готовых к сопротивлению, методам саботажа.

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По данным движения, по меньшей мере, 4000 российских военных уже прошли их онлайн-курс. Среди методов саботажа называют, в частности, повреждение военной техники и транспорта.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский поблагодарил участников "Атеша" за их роль в кампании в Крыму. Само движение в это время активизировало вербовку и распространяет листовки с призывами присоединяться к сопротивлению.

На сайте "Атеша" также призвали гражданских жителей Крыма покинуть полуостров, пока это еще возможно. В движении заявили, что ситуация улучшится только тогда, когда Россия перестанет использовать Крым в качестве базы для ударов по свободным украинским территориям.

Ключевой проблемой для оккупантов остается топливо. По оценкам, значительная часть топливных складов на полуострове уже уничтожена или выведена из строя. Поэтому России приходится завозить горючее по суше или по морю, а такие маршруты становятся целями для украинских сил и партизан.

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Некоторые эксперты считают, что при поддержке подполья, Украина может сделать Крым непригодным для использования российской армией. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес заявлял, что Украина способна создать условия, при которых россияне будут вынуждены отойти с полуострова.

ВСУ давят на Крым: последние новости

В последние дни в оккупированном Крыму участились взрывы и удары по военной и энергетической инфраструктуре РФ. В ночь на 24 июня полуостров атаковали беспилотники, после чего в разных районах сообщали о взрывах, пожарах и перебоях с электроснабжением.

В частности, в оккупированном Севастополе после ночной атаки полностью исчез свет. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев заявлял о якобы сбитии более десяти дронов, однако призвал жителей экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи.

Кроме того, в Крыму фиксировали пожары на объектах, связанных с российскими оккупантами, в том числе на энергетической и военной инфраструктуре.

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Накануне в сети появились спутниковые снимки поврежденного железнодорожного моста через Северокрымский канал. По данным сил специальных операций ВСУ, стратегический объект поразили во время атак 22 и 23 июня.

Операцию провело подразделение Middle Strike ССО во взаимодействии с представителями подпольного Движения сопротивления. В ССО объясняли, что мост имел важное значение для оккупантов, поскольку был частью маршрута, по которому Россия опрокидывала оружие и ресурсы для своих войск на юге Украины и для поддержки объектов в самом Крыму.

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