Российский Красный Крест собирает помощь семьям мобилизованных оккупантов

Российское национальное общество Красного Креста объявило о сборе средств для семей военных РФ, мобилизованных на войну против Украины.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Кампания Красного Креста для поддержки семей мобилизованных и военных РФ получила название "#Мывместе".

Глава Российского Красного Креста Павел Савчук заявил, что семьи мобилизованных, которых отправили убивать украинцев, "стыкаются с рядом трудностей", "испытывают тревогу" и "требуют финансовой и гуманитарной помощи". Именно поэтому Красный Крест РФ принял решение о сборе средств.

"Для тех, кто в этом нуждается, также будут формироваться гуманитарные наборы. Уже сейчас люди могут получить психосоциальную поддержку от специалистов Российского Красного Креста", – сказал глава Савчук.

В предложенной форме россияне могут выбрать сумму пожертвования – 500, 1200 и 1800 рублей или переслать другую сумму на указанные банковские реквизиты.

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Представитель Международного Комитета Красного Креста Александр Власенко в комментарии "Укринформу" пояснил, что этот сбор проводит "российский Красный Крест", а не "российская делегация Международного комитета Красного Креста". Он подчеркнул, что это – разные организации.

По словам Власенко, национальные общества Красного Креста абсолютно независимы в своей деятельности, своей инициативе, и никак не подчиняются и не отчитываются перед МККК.

"Существует движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Это общая организация, которая имеет несколько составляющих. Одна из этих составляющих — это национальные общества Красного Креста, у них есть свои задачи. В каждой стране есть одно такое общество, они выполняют там свои функции. Их объединяет такая зонтичная организация как Международная федерация обществ Красного Креста и Красного полумесяца и есть отдельно Международный комитет Красного Креста. У нас своя задача, мы работаем в зоне конфликта, наша миссия звучит, как помогать гражданскому населению, пострадавшему в результате вооруженного конфликта. или других ситуаций насилия. То есть мы объединены только одним движением", – сказал Власенко.

Напомним, Владимир Зеленский раскритиковал МККК за то, что их миссия до сих пор не посетила украинских военнопленных в колонии в оккупированной Оленовке.

Международный Комитет Красного Креста заявил, что не может "насильно проникнуть" в колонию в Оленовке, где россияне содержат украинских военнопленных.

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак поставил ультиматум, чтобы организация направила свою миссию в Оленовку. Однако украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что представители Международного Комитета Красного Креста не появились на границе с оккупированной территорией, где их ждала украинская делегация для обсуждения доступа к колонии в Оленовке.

Ранее супруга пленного рассказала, что еще около 700 азовцев остаются в плену, а Красный Крест семьям пленных советует только молиться.