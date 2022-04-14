Российский крейсер "Москва" затонул: оккупанты потеряли 16 крылатых ракет в Черном море

Враг понес потери.

В Черном море Россия потеряла 16 крылатых ракет после того, как затонул флагман РФ "Москва". Крейсер был подбит ракетами "Нептун" Вооруженных Сил Украины.

Как сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, на крейсере "Москва" было 16 крылатых ракет.

В общей сложности суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ в Черном море уменьшился с 72 до 56.

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В Черном море находятся следующие ракетные корабли ЧФ РФ с крылатыми ракетами Калибр:

фрегат Адмирал Эссен (8 ракет)

фрегат Адмирал Макаров (8 ракет)

корвет Вишний Волочек (8 ракет)

корвет Ингушетия (8 ракет)

корвет Грайворон (8 ракет)

подлодка Ростов-на-Дону (4 ракеты)

подводная лодка Старый Оскол (4 ракеты)

подводная лодка Большой Новгород (4 ракеты)

подводная лодка Колпино (4 ракеты)

Кроме того, в Средиземном море застряли из-за перекрытия проливов Турцией следующие ракетные корабли:

1 ракетный фрегат (Адмирал Григорьевич, ЧФ)

1 ракетный корвет (Орехово-Зуево, ПФ)

2 ракетные подводные лодки (Новороссийск и Краснодар, ЧФ)

Также там находятся:

2 ракетных крейсера одного типа с Москвой (Varyag, Тихоокеанский флот и Marshal Ustinov, Северный флот)

2 Guided Missile destroyers (по классификации НАТО) – Vice-Admiral Kulakov, Северный флот, Admiral Tributs, Тихоокеанский флот

1 ракетный фрегат Admiral Kasatonov, Северный флот, последний – носитель гиперзвуковых ракет Циркон

Как минимум четыре из них не пропустили в Черное море Турция 28 февраля, отметил журналист.

Напомним, что в среду, 13 апреля, на российском ракетном крейсере "Москва" Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса "Нептун".

Ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" — корабль, который был построен на Николаевском кораблестроительном заводе. Крейсер считается флагманом Черноморского флота РФ. Корабль был официально взят на вооружение 30 января 1983 года, а его основным вооружением является 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан". Кроме этого, на борту крейсера "Москва" установлены противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО. Экипаж ракетного корабля составляет 510 человек.

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