Российский летчик, перегнавший в Украину вертолет Ми-8, рассказал о судьбе других членов экипажа

Кузьминов отметил, что остальные два россиянина бежали в сторону границы с РФ.
Российский летчик Максим Кузьминов, перегнавший в Украину вертолет Ми-8, рассказал, что с ним на борту было еще два члена экипажа. Он отметил, что убеждал их сдаться, однако они отказались.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.
Максим Кузьминов рассказал, что тогда, когда он летел в сторону Украины, в салоне вертолета находились еще двое членов экипажа. Он уговаривал их сдаться, но они отказались.
Он отметил, что оружия у них при себе не было, поскольку российские пилоты летают без него.
"Никто не смог мне сопротивляться, потому что штурман — у него нет навыков пилотирования вертолета. Я ребят успокаивал, я сказал, что все хорошо, что здесь живут хорошие люди, все будет прекрасно. Но они начали бояться, начали агрессивно вести себя и, значит, выбежали из вертолета в сторону границы", — объяснил Максим Кузьминов.
Российский летчик, перешедший на сторону Украины, отметил, что дальнейшая судьба членов экипажа ему неизвестна, однако отметил, что их могли ликвидировать.
Напомним, российский пилот 28-летний Максим Кузьминов, перегнавший в Украину вертолет Ми-8 , рассказал, что вышел на связь с украинской разведкой через Telegram-канал в конце 2022-го.
Ранее Максим Кузьминов рассказал о потерях РФ, количестве авиации и зарплате.
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