Российский летчик, перегнавший вертолет Ми-8, рассказал о своем участии в войне против Украины

Российский летчик Максим Кузьминов, перегнавший вертолет Ми-8, рассказал о своем участии в войне против Украины. Он отметил, что совершал полеты в оккупированные Мариуполь и Бердянск, однако подчеркнул, что не наносил ударов по территории нашего государства.

Об этом он сказал 5 сентября на пресс-конференции в Киеве.

Максим Кузьминов признался, что выполнял транспортные рейсы в оккупированные Мариуполь и Бердянск, однако заверил, что не участвовал в бомбардировке Украины.

“У меня была перевозка войск, грузов, только транспортные задания. Никаких ударов, я ничего этого не наносил. Если бы пришлось, я бы ничего этого не делал просто. В основном была перевозка по России, то есть нужно было из точки А в точку Б перевезти какой-то груз, возможно даже людей, запчасти. Иногда, конечно, мне приходилось залетать на территорию Украины с такой же целью, с перевозкой войск. Был в Мариуполе, был в Бердянске», – сказал он.

Напомним, ранее Максим Кузьминов рассказал о судьбе других членов экипажа вертолета Ми-8.

Также он может вступить в ряды ВСУ и получить гражданство.

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