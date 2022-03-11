Российский летчик подтвердил, что оккупанты еще в январе знали о предстоящей войне против Украины

Они сами признались, что согласились выполнять преступные приказы российского командования и бомбить мирное население.

Российские оккупанты еще в январе 2022 года знали о предстоящем участии в боевых действиях на территории Украины.

Об этом 11 марта во время пресс-конференции рассказал российский подполковник, заместитель командира 47-го авиационного полка оккупантов Максим Криштоп.

"Я, подполковник Криштоп Максим Сергеевич, заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка, личный номер Ф891233. Военная часть 45117. В январе 2022 года командиром полка, полковником Лобода Алексеем Геннадиевичем до нас была доведена информация о предстоящем участии в Украине. этого на территорию части нашего аэродрома начался подвоз боеприпасов авиационных средств поражения. Параллельно с этим мы начали тренировки по полетам на предельно малых высотах, с преодоления ПВО. Официально это проводилось как подготовка и участие в совместных российско-белорусских учениях", — сказал Криштоп.

Он также отметил, что боевое распоряжение о нанесении ударов по территории Украины поступило в часть 23 февраля с 18:00 до 20:00.

"Далее, командиром полка был поставлен боевой приказ о нанесении ударов по территории Украины, начиная с 24 февраля. Первый свой боевой полет я выполнил 24 февраля 2022 года по поражению живой силы противника к югу от населенного пункта Балаклея. Бомбометание выполнял фугас авиационными бомбами общей массой три тона. Цель была поражена. Второй боевой полет выполнял 3 марта 2022 года. Боевая зарядка была аналогична - три тонны фугасных бомб. Целью была колонна бронетехники противника в районе населенного пункта Изюм. Аналогично - цель была поражена", - добавил оккупант.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 16-й день.

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