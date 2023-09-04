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Российский летчик, пригнавший в Украину вертолет, рассказал о потерях РФ, количестве авиации и зарплате

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Российский летчик, пригнавший в Украину вертолет, рассказал о потерях РФ, количестве авиации и зарплате

Российский летчик Максим Кузьминов (справа) и журналист / Фото: скриншот с видео

Летчик рассказал, что за убийства украинцев пилотам платят 150 тысяч рублей.

Российский пилот Максим Кузьминов, перегнавший в Украину вертолет Ми-8, рассказал о потерях кафиров и количестве авиации. Он отметил, что до 20 его знакомых пилотов погибли на войне.

Об этом он сказал в интервью на ютуб-канале журналиста Владимира Золкина.

Максим Кузьминов рассказал, что во время войны России против Украины погибли 15-20 его знакомых летчиков. Это те люди, которые он лично знал и контактировал с ними.

"Из моих знакомых, может, 15-20 человек. Прямо тех, которых я лично знал, с которыми находился в каких-то отношениях. Не просто так, однажды видел", — сказал Кузьминов.

Он отметил, что у России еще остается много военной авиации. Кузьминов добавил, что зарплата российских летчиков, убивающих украинцев, составляет 150 тысяч рублей.

Российский пилот добавил, что среди лётчиков были и такие, которые отказывались выполнять боевые задания, после чего их задерживали.

Напомним, ГУР впервые показало российского пилота, похитившего Ми-8 и перешедшего на сторону Украины.

Впоследствии Кузьминов обратился к россиянам с предложением переходить на сторону Украины.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
783
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