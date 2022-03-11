Российский летчик рассказал об основных задачах от оккупационного командования на территории Украины

Козлов также сообщил, что задача по высадке морского десанта так и не была осуществлена.

Российский летчик сообщил, что их руководство сознательно посылало их на верную смерть и использовало как на живца.

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Об этом 11 марта во время пресс-конференции рассказал российский штурман авиационной эскадрильи кафиров, капитан Алексей Козлов.

"5 марта 2022 от командира части был получен прямой приказ выполнить полет на территорию Украины с целью выявления комплексов ПВО ВСУ с целью их дальнейшего подавления. Полет осуществлялся в Николаевской области 20-50 километров к западу от города Николаев. Задание было занять зону дежурства, сделать поиск всех средств, комплексов ПВО Украины.Во время выполнения этой задачи были сбиты двумя попаданиями ракет ПВО Украины.После второго попадания самолет загорелся, был в огне.Командир экипажа принял решение своевременного катапультирования.Наше командование отправляет нас на этот боевой вылет, не проинформировало меня о том, что на территории Украины, а именно в районе Николаевской области расположены определенные средства ПВО, то есть сознательно посылало на верную смерть. на живца", — заявил он.

Козлов также рассказал об основных задачах на территории Украины, которые были поставлены оккупационным командованием.

"Я, Козлов Алексей Игоревич. Штурман авиационной эскадрильи, капитан. 23 февраля получил приказ от командира части, полученный от верховного главнокомандующего о вторжении на территорию Украины. С 24 февраля по 5 марта выполнил пять боевых вылетов на территорию Украины. Авиационная часть выполняла задача по обнаружению, разоблачению радио-технического комплекса разведки и комплекса ПВО, уничтожение.Второе задание было авиационной части — это поддержка сухопутных войск, прикрытие с воздуха, прикрытие от вертолетов от ракет. Эта задача по высадке морского десанта так и не была осуществлена", — сообщил оккупант.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 16-й день.

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