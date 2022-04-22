Российский музыкант Покровский заявил, что сделает так, чтобы война в Украине осталась пятном стыда на репутации РФ

Лидер группы Ногу свело! активно осуждает действия Путина.
Лидер российской рок-группы Ногу свело! Максим Покровский подчеркнул, что лично сделает так, чтобы Россия долго не могла отмыться от этой позорной войны, которую начала против Украины.
Об этом он заявил в эфире программы "Воздух" на YouTube.
"Когда Россия станет другой, а когда-нибудь она станет другой, это навсегда останется пятном стыда на вашей репутации. Я лично приложу к этому руку, чтобы все об этом помнили. Хотите, называйте это злопамятностью. Это просто память", – сказал Покровский.
Он также обратился к тем российским артистам, которые поддерживают действия президента Путина на территории Украины:
"Дорогие мои, никакие вы мне не дорогие. Это моя родина, это мое понимание того, какие у меня отношения с этой территорией, с этой историей, с этой страной и с этим народом. Вас я катастрофически презираю", — сказал музыкант.
Покровский подчеркнул, что миссия музыканта как раз говорить и вести за собой общество, а не отмалчиваться, или становиться на сторону зла:
"Если мы рождены музыкантами, если это действительно наше призвание для того, чтобы когда-то сказать свое слово. Это время могло бы не наступить и оно не наступило бы, если бы наше общество, прежде всего интеллигенция, ведущая за собой общество вперед, не допустили этого. Но мы это допустили", – сказал артист.
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