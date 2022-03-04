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Российский оккупационный флот обстрелял уже пять гражданских судов – Одесская ОГА

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Российский оккупационный флот обстрелял уже пять гражданских судов – Одесская ОГА

скриншот с видео

Враг мешает потушить пожар на одном из кораблей.

С начала вторжения оккупантов РФ в Украину российские ВМС обстреляли 5 гражданских судов, одно из которых затонуло, на другом несколько дней продолжается пожар.

Об этом сообщили в Telegram-канале Одесской ОГА.

"С начала российского вторжения в Украину флот агрессора обстрелял уже 5 гражданских судов, одно из которых полностью потопил, на другом, с грузом 600 т дизтоплива, несколько дней длится пожар, который не дают тушить захватчики", — отметил Марченко.

Напомним, что 3 марта 2022 года Морская поисково-спасательная служба провела операцию по спасению членов экипажа гражданского корабля HELT, который был затоплен в результате обстрела с российского военного корабля.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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