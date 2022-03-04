Российский оккупационный флот обстрелял уже пять гражданских судов – Одесская ОГА

Российский оккупационный флот обстрелял уже пять гражданских судов – Одесская ОГА

Враг мешает потушить пожар на одном из кораблей.

С начала вторжения оккупантов РФ в Украину российские ВМС обстреляли 5 гражданских судов, одно из которых затонуло, на другом несколько дней продолжается пожар.

Об этом сообщили в Telegram-канале Одесской ОГА.

"С начала российского вторжения в Украину флот агрессора обстрелял уже 5 гражданских судов, одно из которых полностью потопил, на другом, с грузом 600 т дизтоплива, несколько дней длится пожар, который не дают тушить захватчики", — отметил Марченко.

Напомним, что 3 марта 2022 года Морская поисково-спасательная служба провела операцию по спасению членов экипажа гражданского корабля HELT, который был затоплен в результате обстрела с российского военного корабля.