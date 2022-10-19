Российский оккупант говорит, что может попасть в "котел" на юге Украины: "Буду делать ходу-ходу домой"

Девушка оккупанта смеется, услышав о смертельной опасности для ее любимого.
Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказывает своей девушке, что ВСУ на южном направлении могут взять их в окружение. Захватчик говорит, что планирует побыть в Украине еще месяц, а потом будет убегать.
Об этом говорится в разговоре оккупанта, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.
В разговоре оккупант рассказывает, что он находится возле города Берислав Херсонской области. Он сетует, что есть слухи, что россиян ВСУ планируют взять в оперативное окружение.
Оккупант размышляет, что делать — бежать домой или вступать в бой. Также россиянин говорит, что планирует побыть в Украине еще месяц, а тогда "будет делать ходу-ходу домой".
Девушка оккупанта же смеется над ним, несмотря на то, что захватчика могут в ближайшее время ликвидировать.
Увольнение Херсонской области
Украинские защитники постепенно увольняют Херсонскую область. Гауляйтеры и россияне распространяют панические настроения и призывают жителей эвакуироваться.
Мэр Мелитополя Иван Федоров считает, что Россия это делает для того, чтобы депортировать украинцев в депрессивные регионы, а в город заселить семьи российских оккупантов и предателей.
Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что российские захватчики пытаются запугать жителей Херсонской области, рассылая СМС-сообщения о якобы "обстрелах" и "подготовке Киевом массированного ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС".
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия может устроить "ковровые" бомбардировки Херсона.
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