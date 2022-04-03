Российский оккупант неделю насиловал харьковчанку, а затем убил ее больную мать

Захватчик признавался девушке в любви и хотел увезти ее подальше от войны.

Стало известно о еще одном зверском издевательстве российских оккупантов над украинками.

Волонтерша Вера Хвуст у себя на странице в Facebook обнародовала жуткую историю о своей 29-летней подруге Любе. Девушка всю жизнь прожила со своей матерью в Харькове. Последние три года мама была лежачей. Когда началась война, Люба не смогла эвакуироваться, потому что никто не соглашался помочь увезти маму.

"Через несколько дней, когда в их подъезде уже была дырка, в квартиру влетели три гниды. Людьми я их назвать не могу… Они вынесли еду какую была, и один из них остался. Люба пережила насилие. В полицию дозвониться было не реально... А потом он просто разбил ее телефон... Люба, моя красавица, которая никогда не плачет, заливалась слезами. Эта гнида насиловала Любу больше недели. А потом начал признаваться в большой любви и сказал, что хочет отправить ее подальше от войны. Люба отказалась, мол, мать больная, она ее не бросит. И тогда это дерьмо, на глазах у хрупкой женщины, пристрелило немощную старушку", — рассказала волонтер.

Хвуст поделилась, что сейчас Люба направляется в реабилитационный центр и в дальнейшем отправится за границу.

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