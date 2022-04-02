Российский оккупант, освобожденный из плена, снова рвется воевать в Украину

В плену российский военный призывал РФ не идти с войной в Украину.

26-летний военный из Саратовской области Андрей Кренделев, которого выменяли из украинского плена, снова рвется воевать с Украиной.

Об этом сообщает Telegram-канал "InformNapalm". Так, после реабилитации и отпуска младший сержант выразил желание снова отправиться на службу. И это при том, что в плен Кренделев сдался сам и тогда же записал видео, в котором раскаялся в своих преступлениях против украинского народа и призвал РФ не идти войной против Украины.

Когда русский оккупант был выменен, он признавался, что не верил, что вернется из украинского плена. Он рассказал, как происходил обмен пленными. С завязанными глазами его доставили на точку обмена и передали российской стороне.

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