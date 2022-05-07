Российский оккупант похвастался в разговоре с женой, как они убили украинку на глазах ее детей

Российский оккупант похвастался в разговоре с женой, как они убили украинку на глазах ее детей

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российского оккупанта с женой, где рассказал, как солдаты убивают украинских матерей на глазах у их детей.

В видео, которое обнародовала пресс-служба СБУ, слышно, как российский солдат рассказывает жене, какие зверства они совершают против мирного украинского населения. В частности, оккупант похвастался, что на днях его сослуживцы убили женщину, которая шла с двумя маленькими детьми:

"Шла мать с двумя детьми. Ну и что, вон наши вальнули ее при детях. Завалили…" – говорит оккупант.

Как ни странно, эта информация жену русского военного не удивила и не ошеломила. Напротив, женщина поддержала такие действия российских военных: "Ну а что, конечно. Она считается тоже враг", — сказала жена оккупанта.

Напомним, на днях путинский воин в перехваченном СБУ разговоре пожаловался матери, что отправился воевать против ВСУ. О чем сожалеет и мать русского солдата. Оккупант возмущен, что на передовую бросают только рядовой состав, а их командиры сидят в безопасном месте в тылу.

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