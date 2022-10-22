Российский оккупант пожаловался маме на власть: "Как меня бесит это *обаное правительство!"

Захватчик жалуется на "тупость" российских властей и большие потери в войне против Украины.

Украинская разведка перехватила разговор российского военного с мамой, где тот рассказывает о негативном отношении кафиров к власти РФ.

Соответствующую аудиозапись ГУР Минобороны выложило в Сеть.

В разговоре мать рассказывает своему сыну о том, как воевать против Украины забирают сыновей ее подруг.

"У Алки, подруги моей, второго сына забрали. Прямо вчера забрали и вчера увезли уже. Повсюду вой стоит женский, бабский", — говорит женщина.

"Г*ндоны *баные, с*ка! Как меня бесит это *баное правительство! Оно такое тупое! Просто я в ах*е!" – комментирует слова матери оккупант.

На это женщина ему отвечает, что "по телефону ничего не надо говорить". Сын говорит, что ему все равно, если попадет в тюрьму, "все равно не нравится".

"Чего ждут? Пока всех мужиков поубивают в стране, что ли?" – жалуется российский боец.

Он также жалуется на то, что РФ "отдала" Украине Изюм, в боях за который пали 20 тыс. оккупантов.

Заметим, чтобы сдаться в плен в Украине, можно позвонить по телефонам: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от российских военных. Украина гарантирует соблюдение международных конвенций по обращению с военнопленными.

Напомним, ранее разведка также перехватила разговор российского военного, который жалуется на скотское отношение командования к раненым.

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