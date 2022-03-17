Российский оккупант пожаловался на руководство, которое их "кидануло" — СБУ

Российского военного свои не захотели брать в госпиталь.

Служба безопасности Украины обнародовала очередной разговор российских оккупантов.

Так, один рассказал своим родителям, как украинские войска попали в их танк, в результате чего половина оккупантов погибла. Также оккупант пожаловался на свое сбежавшее руководство, оставившее их:

"Нас бросило наше руководство. Оно отступило, а нас уже перебросили в другую бригаду. Мы ехали, я в кабине сидел, пацаны которые позади – все мертвые. Из танка х*йнули прямо в кабину нам, мы выпрыгнули, побежали. Потом приехали, из артиллерии нас стреляли. Мы бой держали, был прямой бой, меня в упор едва не расстреляли из автомата, земля даже поднималась рядом с ногами. Мы хоть из кольца вырвались, нас в кольцо взяли. Мы три раза пытались вырваться", - рассказал российский оккупант.

Он также рассказал, что получил незначительные травмы, у него кружилась голова, впрочем, в госпитале ему свои же отказали:

"Сказали, ты ходишь, бери автомат и иди дальше в бой. Я говорю: "У меня кружится голова", они говорят — у нас времени нет".

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