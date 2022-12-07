Российский оккупант рассказал о "спецоперации" Путина: "За что мы здесь воюем, нах** мы здесь?"

Находящийся на Харьковском направлении российский захватчик оценил "спецоперацию" Путина. Он заявил, что не понимает, за что воюет Россия.

Об этом он сказал в разговоре с другим оккупантом, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Один захватчик жалуется другому, что к ним приезжало командование и он заговорил о вероятности возвращения с фронта, однако ему отказали, заявив, что он должен там быть до конца "спецоперации".

Поэтому он жалуется: "За что мы здесь воюем, нах** мы здесь?".

Другой россиянин уже традиционно похвастался мародерством. Он заявил, что украинцы убегая от войны, оставили в своих домах консервации и мясо и теперь они все это воруют, потому что им не привозят еды.

Другие перехваченные разговоры оккупантов

Украинская военная разведка и СБУ регулярно публикуют перехваченные разговоры российских оккупантов, в которых те жалуются на ситуацию на фронте и рассказывают о своих военных преступлениях.

Российский оккупант, который находится на Донбассе, рассказал матери о больших потерях личного состава и пьянстве во рту. Захватчик отмечает, что из их роты осталось всего 30 человек.

Также оккупант в разговоре с супругой рассказал о потерях среди мобилизованных. Женщина поинтересовалась слухами о том, что в одном из направлений погибли около 3 сотен россиян. Ее муж эту информацию подтвердил. По его словам, это произошло из-за того, что у бойцов не было патронов.

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