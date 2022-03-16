Российский оккупант рассказал жене, что у него нет воды и еды, а она пожаловалась на закрытие ZARA

Российский оккупант рассказал жене, что у него нет воды и еды, а она пожаловалась на закрытие ZARA

СБУ перехватила разговор российского оккупанта с женой.

Служба безопасности Украины обнародовала новый разговор очередного российского оккупанта с женой.

Судя по аудиозаписи перехваченного разговора российского военного, все у них не так хорошо, как рассказывают в РосСМП (средства массовой пропаганды - ред.). Оккупант пожаловался, что у его роты не осталось воды и пищи, а сухпаек приходится делить на двоих:

"Просто вчера мы попали под веселую раздачу. Одна машина безвозвратно, в нее прям залетело, она сгорела и попала в Камаз с провизией. В Камазе вода была, сухпаи. Просто мы сейчас не видим смысла своего пребывания здесь. Провианта у нас нет, боезапасов у нас нет, солярки у нас нет на технике. У нас народу осталось человек 40", — рассказал российский оккупант.

В свою очередь, его жена пожаловалась, что ей тоже не так уж сладко в России. В частности, позакрывались Zara и McDonalds:

"Здесь полный п*здец тоже происходит. Pepsi Cola твоей больше нет, Asos больше нет, McDonalds больше нет. Все магазины закрылись. Zara, Bershka - все закрылось, все американские магазины. "Нефтегаз" больше не продается никуда", — пожаловалась жена.

Женщина попросила оккупанта как можно скорее вернуться назад, на что он ответил: "Мы тоже ждем, когда домой приедем. Мы уже проклинаем здесь все на свете".

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