Российский оккупант с позывным "Людоед" признал значительные потери во время отступления: из 23 человек у него осталось 7

Пропагандисты РФ распространяют видеообращение к мобилизованным новобранцам от солдата оккупационной армии, который сетует на большие потери и потребность в пополнении живой силы.

Обращение оккупанта с красноречивым позывным "Людоед", в котором он рассказывает о потерях во время отступления, появилось в российских СМИ, очевидно, с целью ободрить новобранцев.

В его рассказе о войне в Украине, распространяемом российскими пропагандистами, говорится об отступлении и значительных потерях.

"Людоед", который до отправления на захватническую войну работал директором кладбища, находится на войне уже три месяца.

По его словам, подразделение, в котором он воюет, сейчас отступает. "Людоед" пожаловался на то, что с 19 числа из 23 человек у него осталось только 7, поэтому люди ему нужны.

"Мы отступаем сейчас и переживаем из-за этого... Ждем, приезжайте", — обратился он к мобилизованным.

Напомним, Вооруженные силы Украины ускорили контрнаступление сразу на двух фронтах – восточном и южном. Оккупационные войска России вынуждены отступать в Донецкой и Луганской областях, а также в Херсонской области.

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