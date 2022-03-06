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Российский оккупант сдался в плен, потому что его попросила любимая девушка

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Солдат позвонил своей девушке из плена.

На своей странице СБУ обнародовала нетипичное сообщение, в котором показала не допрос противника, а его звонок любимой. На видео – российский захватчик, родом из северной Осетии, звонит своей девушке из украинского Бердичева и говорит, что сдался в плен.

"Я сделал, как ты просила: сложил оружие и сдался в плен украинским военным. Хочу прекратить войну и быть с тобой!" – говорит оккупант.

Также СБУ отметила, что любовь спасла ему жизнь.

"Плен — единственный выход для захватчиков. Потому что Украина обязательно победит! Слава Украине!" — говорится в сообщении.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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