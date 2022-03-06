Российский оккупант сдался в плен, потому что его попросила любимая девушка

Российский оккупант сдался в плен, потому что его попросила любимая девушка

Солдат позвонил своей девушке из плена.

На своей странице СБУ обнародовала нетипичное сообщение, в котором показала не допрос противника, а его звонок любимой. На видео – российский захватчик, родом из северной Осетии, звонит своей девушке из украинского Бердичева и говорит, что сдался в плен.

"Я сделал, как ты просила: сложил оружие и сдался в плен украинским военным. Хочу прекратить войну и быть с тобой!" – говорит оккупант.

Также СБУ отметила, что любовь спасла ему жизнь.

"Плен — единственный выход для захватчиков. Потому что Украина обязательно победит! Слава Украине!" — говорится в сообщении.