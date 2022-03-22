Российский оккупант сдался в плен вместе с танком, чтобы его не расстрелял командир: фото

Российский оккупант сдался в плен вместе с танком, чтобы его не расстрелял командир: фото

Оккупант жаловался, что у него не осталось еды.

Российские оккупанты начали сдаваться в плен вместе с военной техникой.

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Об этом сообщил советник министра МВД Виктор Андрусов.

Андрусив отметил, что это уже показывает окончательный взлом российской оккупационной армии.

"Уже несколько недель в Нацполе идентифицировали телефоны, которыми пользуются россияне. Это украинские номера. На эти телефоны мы регулярно присылаем смс как сдаться в плен и сдать технику. Несколько дней назад нам позвонил "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место куда подъехать, он подъехал, из дрона убедились, что он сам и это не засада, после чего спецназовцы его задержали, оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные сбежали домой. Домой вернуться не мог, поскольку командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери. Миша рассказал, что еды практически не осталось, управление войсками хаотическое и практически отсутствует. Деморализация колоссальная", — отметил Андрусов.

Советник главы МВД добавил, что оккупант получит 10 тысяч долларов по окончании войны и возможность подать на гражданство.

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