Российский оккупант убил товарища на фронте и обвинил "украинских диверсантов"

Суд в РФ отправил убийцу на восемь лет в колонию, учитывая "боевые заслуги".

Российский военный Иван Алексеев на войне в Украине после пьяной ссоры убил своего однополчанина и попытался обвинить "украинских диверсантов".

Об этом сообщает издание iDnes со ссылкой на российские источники.

Алексеев был мобилизован в российскую оккупационную армию и воевал против Украины в Луганской области на должности снайпера.

Во время одной попойки он получил замечание от товарища за то, что ведет себя слишком громко, а когда до него не дошло — получил еще и кулаком по лицу. Сначала потасовку удалось прекратить, но конфликт на этом не закончился.

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Ночью снайпер выстрелил в своего обидчика из ружья СВД-С. Заметив, что мужчина жив, несмотря на ранение, он вонзил ему в горло кухонный нож. Затем он оттащил труп к окопам, где нанес ему еще несколько ножевых ранений, чтобы создать впечатление, что погибший стал объектом боевых действий "украинских диверсантов".

Позже Алексеев заявил, что украинцы пытались похитить его коллегу, но из-за того, что он сопротивлялся, они его убили. Однако вскоре следователи обнаружили в теле покойного пулю из его ружья. Во время допроса мужчина признался в убийстве.

Снайперу угрожало пятнадцать лет тюрьмы, но суд отправил его в колонию на восемь лет, учитя его участие в "спецоперации" в Украине и "боевые заслуги".

Приговором суда орудие убийства, снайперскую винтовку Алексеева, было возвращено в армию для дальнейшего использования.

Напомним, ранее в России торжественно простились с осужденным за убийство ребенка Владимиром Шестаковым, который стал наемником ЧВК "Вагнера" и был ликвидирован на войне в Украине.

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