Российский олигарх Фридман получил подозрение от СБУ из-за финансирования агрессии РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ Михаил Фридман вложил около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора.

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, причастного к финансированию войны против Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"С начала полномасштабного вторжения РФ он "влил" около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора. Среди них — "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов России", — говорится в сообщении.

Для финансирования захватнических "проектов" кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".

Также олигарх задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия России", поставляемой оккупантам на передовую.

Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок России, воюющих в Украине.

Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте.

Также российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе России мобильную связь на временно оккупированных регионах Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману / Фото: СБУ

В настоящее время подозреваемый скрывается от правосудия за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Фридману грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что компания олигарха Фридмана, имеющего бизнес в Украине, страхует грузовики "Росгвардии" на оккупированных территориях.

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