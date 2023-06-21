Российский олигарх поставлял в РФ украинское титановое сырье для производства "Калибров" — СБУ

В настоящее время он скрывается от следствия на территории России.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху, поставлявшему в РФ украинское титановое сырье для производства ракет типа "Калибр".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, СБУ собрала доказательную базу подсанкционного олигарха из РФ Михаила Шелкова. Он причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в Россию.

Чтобы переправить в РФ сырье, он использовал подконтрольное ему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области.

"Редкие минералы из месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами для производства высококачественного титана. Конкретно их Шелков поставлял в РФ по заказу компаний русского военно-промышленного комплекса. Среди них – производители крылатых ракет "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52. В начале февраля этого года Демуринский горно-обогатительный комбинат передан в государственную собственность Украины", — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что Шелков скрыто стал бенефициарным владельцем украинской добывающей компании еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

“Фактическое управление предприятием осуществляло через российского монополиста по производству титана ПАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”. Эту деятельность он проводил совместно с советником гендиректора компании. По данным следствия, она входит в структуру крупнейших производителей вооружений для оккупационных группировок России, воюющих против Украины. После 24 февраля 2022 года Шелков хотел скрыть свое отношение к промышленным активам в нашем государстве во избежание санкций. Для этого пытался передать формальное управление украинским горным предприятием подконтрольной коммерческой структуре Днепропетровской области”, — отметили в СБУ.

Однако Служба безопасности разоблачила сделку, заблокировала ее и инициировала передачу 100% российского имущества в доход Украины.

“На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шелкову и его сообщнику Федосееву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Поскольку фигуранты находятся на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства”, — подчеркнули в Службе безопасности.

Напомним, что чиновник "Укрэнерго" помогал РФ готовить новые удары по подстанциям в 5 областях.

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