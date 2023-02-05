Российский оппозиционер Невзоров рассказал, готов ли Путин остановить войну: "Это – единственное, что у него есть"

Оппозиционер считает, что Путину плевать на жертвы, он будет делать все, чтобы война продолжалась.

Российский оппозиционер Александр Невзоров считает, что Путин не прекратит войну против Украины, поскольку сейчас это – "единственное, что у него осталось".

Об этом пишет "Гордон".

Невзоров считает, что Путин никогда не признает, что война против Украины была ошибкой, поскольку для этого нужно обладать храбростью, а эта черта не свойственна диктатору. Поэтому Путин будет бросать на войну столько россиян, сколько захочет, чтобы боевые действия продолжались. Даже если для этого потребуется миллион погибших. Российский диктатор будет продолжать кровавую войну любой ценой.

"Помнишь, перед февралем у него был смешной, забавный костюмчик? Средненький, очень сложного, хитрого, коварного, но такого, хитрого, парня, с которым можно договориться. И он в этом костюмчике гулял по сцене международных отношений. Но в феврале он сжег этот костюмчик. Он оделся в войну. Он одет в эту войну. И если ее не станет — он перед всем миром предстанет вялым, голым, мертвым ... Это единственное, что у него есть. Он ест войну, он пьет войну, он одет в нее. Поэтому он будет ее продолжать совершенно вопреки любому здравому смыслу", – сказал Невзоров.

Напомним, специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс рассказал, что новое наступление России на Украину вероятно будет весной, однако оккупанты не будут иметь успехов.

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