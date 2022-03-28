Российский оппозиционер предупредил о безжалостных планах Путина насчет Украины

Оппозиционер считает, что Путин будет уничтожать мирное население, пока не произойдет остановка.

Российская армия в Украине не в состоянии одолеть украинских военных, оказывающих героическое сопротивление, поэтому оккупанты уничтожают мирное население и города, а также угрожают ядерным оружием, которое диктатор Путин может применить.

Об этом заявил российский оппозиционер Игорь Яковенко в интервью "Обозревателю".

По его словам, для Путина возможность переговоров не рассматривается.

"Другой опции, кроме как дальнейшей эскалации, я не вижу. Для него какая-то попытка переговоров, какого-либо другого выхода из этой войны просто невозможна. Только эскалация. Он будет уничтожать мирное население, украинские города до тех пор, пока не произойдет какая-то остановка", – сказал Яковенко.

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Оппозиционер также убежден, что Путин ничего не хотел бы "отмотать" назад, поскольку, по мнению кремлевского диктатора, все идет по плану, что все хорошо.

"Копаться в пространстве между ушами этого человека — дело достаточно неблагодарное. Здесь нужен психиатрический диагноз. А ставить его на расстоянии невозможно. Здесь нужны серьезные клинические исследования в стационаре тюремного типа. Я надеюсь, что это произойдет", — сказал Яковенко.

Ранее Байден заявил, что Украина никогда не обернется победой для Путина.