Российский оппозиционер прогнозирует распад РФ: какой регион первым захочет независимости и кому это выгодно

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что после войны с Украиной Россию ждет распад. РФ распадется на небольшие государства и заинтересованы в этом нынешние местные элиты.

Об этом он сказал "Апостроф TV".

По мнению Яковенко, нынешнюю Россию ждет судьба Советского союза. В распаде России в первую очередь якобы заинтересованы местные элиты, желающие получить независимость от Кремля. Российский оппозиционер считает, что первым процесс отделения от РФ может начаться в Татарстане, который еще в 90-х годах поддерживавший независимость и выход из состава России.

"В 1992 году Татарстан значительным большинством голосов проголосовал за то, чтобы стать отдельным суверенным. я в то время проводил большое исследование и могу подтвердить, что настроения подавляющего большинства людей – более 60% – хотели стать самостоятельным государством, но они тогда не смогли это сделать, потому что России удалось их удержать силой. Как раз Первая и Вторая чеченские войны и Татарстану дали понять, что такого быть не может", — заявил Яковенко.

По его мнению, если будет такой прецедент, другие российские территории захотят стать независимыми. Это, прежде всего, выгодно местным элитам, которые могут получить доступ к ресурсам своих регионов и больше не делиться с Москвой.

Распад России

Многие западные аналитики и российские оппозиционеры считают, что после войны может наступить крах путинской России.

Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что распад Российской Федерации уже начался, дальше будет происходить все по инерции. Он считает, что самая страшная опасность для Российской Федерации во время распада – это Дальний Восток, потому что на него имеет планы Китай.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов считает, что

Россия может распасться после войны против Украины, и тогда придется выстраивать отношения с несколькими государственными образованиями. Вместо нынешней России на этой территории может образоваться 3-5 новых государств.

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес считает, что скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин готовятся к распаду России, а потому создают собственные армии.

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