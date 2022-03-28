Российский оппозиционер рассказал, по какой цели Путин может нанести первый ядерный удар

Российский оппозиционер рассказал, по какой цели Путин может нанести первый ядерный удар

Кремлевские пропагандисты постоянно призывают нанести ограниченный ядерный удар.

Российский диктатор Владимир Путин, который развязал войну против украинского народа, угрожает ядерным оружием. Первый удар, вероятно, может быть нанесен Путиным как по каким-либо объектам в Украине, так и объектам в США.

Об этом заявил российский оппозиционер Игорь Яковенко в интервью "Обозревателю".

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"Я не хочу даже углубляться в эту тему, потому что это слишком страшная тема. Но я думаю, что могут быть как какие-то объекты в Украине, так и объекты в США. В российском телевизоре постоянно идут призывы нанести ограниченный ядерный удар "Призывающие к этому убеждены, что НАТО испугается и сразу побежит сдаваться", — сказал российский оппозиционер.

Яковенко выразил надежду, что этого не будет, но, по его словам, жизнь постоянно убеждает в том, что надеяться на какое-то присутствие здравого смысла человека, распоряжающегося всем в России, не приходится.

Напомним, военный эксперт заявил, что запуск ядерного оружия зависит не только от Путина.

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