Российский подполковник рассказал, почему армия не пользуется лазерной системой наведения (видео)

Россия сбрасывает на украинские города неуправляемые бомбы.
У российских военных самолетов есть возможность применять корректируемые авиационные бомбы с лазерной системой наведения. Однако командование такой задачи не ставит.
Об этом военнопленный российский подполковник, заместитель командира 47 авиационного полка Максим Криштоп заявил во время пресс-конференции.
"Такая возможность применять корректируемые авиационные бомбы с лазерной системой наведения на нашем самолете есть, но до сих пор мы ее не применяли из-за того, что высшее командование такой задачи нам не ставило.
То есть уже определена на боевой вылет конкретная боевая зарядка, конкретный самолет, тип, количество боеприпасов.
Если выше командование принимает решение о применении управляемых боеприпасов, с разными системами наведения, соответственно мы выполняем.
Пока были команды, указания и приказы выполнять приказы со свободно падающими бомбами", — сказал оккупант.
Читайте также:
- Сбитый над Николаевщиной российский летчик рассказал о преступном приказе Путина и поставленных перед ним задачах
- Пленный российский подполковник, сбрасывавший бомбы на украинцев, признал вину за преступления
- Российские оккупанты пытаются мстить украинским военным, обстреливая гражданских — Арестович