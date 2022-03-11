Российский подполковник рассказал, почему армия не пользуется лазерной системой наведения (видео)

Российский подполковник рассказал, почему армия не пользуется лазерной системой наведения (видео)

Россия сбрасывает на украинские города неуправляемые бомбы.

У российских военных самолетов есть возможность применять корректируемые авиационные бомбы с лазерной системой наведения. Однако командование такой задачи не ставит.

Об этом военнопленный российский подполковник, заместитель командира 47 авиационного полка Максим Криштоп заявил во время пресс-конференции.

"Такая возможность применять корректируемые авиационные бомбы с лазерной системой наведения на нашем самолете есть, но до сих пор мы ее не применяли из-за того, что высшее командование такой задачи нам не ставило.

То есть уже определена на боевой вылет конкретная боевая зарядка, конкретный самолет, тип, количество боеприпасов.

Если выше командование принимает решение о применении управляемых боеприпасов, с разными системами наведения, соответственно мы выполняем.

Пока были команды, указания и приказы выполнять приказы со свободно падающими бомбами", — сказал оккупант.

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