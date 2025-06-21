Российский поезд с горючим догорает на оккупированном Запорожье: что произошло

Дым от пожара. Иллюстративное изображение / © Getty Images

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На оккупированной территории Запорожской области Силы обороны Украины поразили российский поезд, который перевозил цистерны с горючим. Дым от пожара виден на расстоянии 15-20 км.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его информации, удар по вражескому транспорту нанесли бойцы ГУР Минобороны.

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Поезд, перевозивший горючее для оккупационной армии, был поражен на участке железной дороги между селом Левадным и городом Молочанск.

Петр Андрющенко отметил, что по состоянию на 21:30 огонь охватил 11 цистерн с горючим.

«Наши с места подтверждают главный бонус — железнодорожному пути гаплык. Ремонта на пару недель по замене, а значит горючее на фронт две недели не поедет», — написал он, опубликовав фото горящего поезда.

© Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ показали видео удара истребителя МиГ-29 по пункту управления операторов БпЛА противника и вражескому складу боеприпасов и горюче-смазочных материалов на оккупированной территории Запорожской области.

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