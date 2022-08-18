Российский политолог объяснил, являются ли взрывы в Крыму катастрофой для Путина и сравнил ситуацию с 1943 годом

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что взрывы в Крыму не являются катастрофой для Путина и сравнили ситуацию на фронте в Украине с 1943 годом.

Об этом он рассказал 18 августа в эфире программы "Честное слово" на YouTube-канале "Популярная политика".

"Взрывы в Крыму – это еще не катастрофа для внутреннего потребителя в России. Катастрофа у Путина – это, когда ему стучат в дверь, заходит пять генералов и говорят: "Владимир Владимирович, вы арестованы за то, и то, и то". Это для Путина катастрофа. А пока он контролирует ситуацию и всем рассказывает по телевизору, что мы двигаемся по верному курсу, что все у нас прекрасно, что весь Запад в ужасе от нашей оборонительной мощи", — говорит эксперт.

В то же время Орешкин добавляет, что ситуация с пропагандой в РФ похожа на 1940 год, а события на фронте в Украине очень похожи на 1943 год, когда фашисты, несмотря на перелом, все равно, уже не могли не наступать.

"Это очень похоже на то, как советским людям рассказывали после того, как Сталин не смог победить Финляндию. А советские люди верили, что мы отодвинули границу от Ленинграда, мы его защитили. В то же время Гитлер, не слушавший сталинскую пропаганду, а смотревший на карту и результаты военных действий, понял, что Красная армия довольно тухлая структура и слабая. Отсюда в мае 1940 года Гитлер дал команду разрабатывать детальный план нападения на Советский Союз и исходил из того, что через 5-6 месяцев эти 4-5 млн армии будут перемолоты. Так оно и было. Первая армия была перемолота и через 10 недель немцы взяли в клещи Ленинград, а через 16 недель были в Химках. А Путин уже 25 недель танцует танцы вокруг Донецкой и Луганской областей. Сейчас, я думаю, процесс идет быстрее, чем агрессия Гитлера. Сейчас ситуация как в 1943 году, когда фашисты вынуждены были наступать, но ситуация уже преломилась, уже работает ленд-лиз, уже научились воевать", — говорит политолог.

Более того, он добавляет, что Путин, как и фашисты, не может остановить наступление, потому что тогда сразу вперед пойдет Украина.

Также читайте Жданов объяснил, почему Путин никогда не объявит всеобщую мобилизацию в России

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 176-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: