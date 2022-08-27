Российский политолог: "Заявления России об увеличении армии – официальное признание, что потери недопустимо велики"

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил РФ от 1,9 до 2 млн 39 тыс. человек. Указ об увеличении численности армии является официальным признанием огромных потерь на войне в Украине.

Российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире "Апостроф TV" рассказал, сможет ли численность армии достичь 2 млн.

"То, что Путин говорит о том, что армию нужно увеличить, означает, что у армии не хватает людей. Это официальное признание того, что потери недопустимо велики. А вот откуда он их возьмет, и возьмет ли он их откуда-то – это вопрос абсолютно отдельный. Лично я думаю, что до 2 млн ему армию не поднять, но, конечно, генералы ему нарисуют. Но проблема в том, что одно дело рисовать, а другое – вести военные действия", — отметил политолог.

По его словам, по цифрам в России что-нибудь наберут, а физически нет.

"Во-первых, я напомню, что Россия – одна из немногих стран, численность населения которой сокращается в натуральном выражении. В прошлом году мы потеряли миллион людей. За этот год, наверное, будет что-то похожее, потому что уже полмиллиона уехали за границы любезного отечества. В основном, квалифицированные люди. Молодые мало и в ближайшие годы она ни откуда не возьмется. Соответственно, могут кого-то пригласить за деньги, старшего возраста – мужиков 40-50 лет. Этим, собственно, сейчас и занимаются", — пояснил Орешкин.

Для увеличения численности армии в России наберут бандитов из тюрем.

"То есть поскребут по сусекам. Но в любом случае это будут люди с невысокой подготовкой, с очень низкой мотивацией. Пока они будут набирать новых людей, старые будут уходить, потому что так называемые контрактники, смотря на происходящее на войне в Украине, из армии бегут правдами и неправдами. Их запугивают, их сажают под замок, их бьют, но отток не уменьшается", — добавил политолог.

Орешкин говорит, что интерпретировать слова Путина следует как признание того, что "специальная военная операция" сорвалась. К настоящей полномасштабной войне Путин и его армия оказались не готовы.

Напомним, Путин увеличил штатную численность российских войск.

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