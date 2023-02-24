Российский посол на заседании Совбеза ООН прервал минуту молчания в память об украинцах

Россия снова показала свое настоящее лицо. На заседании Совбеза ООН постпред РФ прервал минуту молчания в память о погибших украинцах.

Российский посол Василий Небензя прервал минуту молчания в память о погибших украинцах.

Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета безопасности ООН призвал собравшихся почтить память украинцев, погибших от российской агрессии.

Когда собравшиеся встали со своих мест со стремлением почтить память, российский посол Небензя прервал минуту молчания стуканьем в свой микрофон.

Модератор заседания объявил, что слово предоставляется представителю из РФ.

"Мы поднимаемся на ноги, чтобы почтить память всех жертв произошедшего в Украине, начиная с 2014 года. Всех погибших. Вся жизнь бесценна", — сказал он, вероятно, имея в виду погибших в войне россиян.

Напомним, что на Ганасамблее ООН 141 страна призвала Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украины. В то же время 7 стран высказались против, еще 32 воздержались.

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