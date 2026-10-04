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Российский пропагандист испугал россиян "свыше 400 дронов ВСУ": Москва уже сообщает об атаке
Российский пропагандист Владимир Рогов заявил о якобы более 400 украинских ударных беспилотниках, летящих в направлении РФ, а между тем в Москве уже сообщили об уничтожении шести дронов.
В России заявили о масштабной угрозе атаки беспилотников в ночь на 4 октября.
Российский пропагандист Владимир Рогов , возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, заявил, что в направлении России якобы двигаются сотни украинских ударных дронов.
По его утверждению, на момент публикации был зафиксирован пролет "более 400 БпЛА".
"Сегодня нас ждет непростая ночь", - написал Рогов и обнародовал карту с вероятными направлениями движения беспилотников.
Независимого подтверждения заявленного им количества дронов пока нет.
Между тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила уже шесть летевших в направлении российской столицы беспилотников.
По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных повреждениях или пострадавших он не привел.
На фоне сообщений о дронах в аэропортах Волгограда и Сочи ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.
Аэропорт Внуково, по сообщениям российской стороны, принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Ранее под Москвой взорвался химический завод
Напомним, вечером 1 октября в Московской области прозвучала серия взрывов на Краснозаводском химическом заводе . По сообщениям местных пабликов, один из цехов предприятия полностью обрушился, а по предварительным данным, погибли семь работников.
Очевидцы сообщали не менее трех мощных взрывов, после которых над Краснозаводском поднялся большой столб дыма.
По данным Exilenova+, завод входит в число предприятий российского оборонно-промышленного комплекса и занимается производством боеприпасов, взрывчатых веществ и пиротехники. Также сообщалось, что на предприятии могут производить термобарические боевые части для ударных дронов типа Shahed («Герань»).
После взрывов на территории завода проводились аварийно-спасательные работы.
Также сообщалось, что Ярославский НПЗ в России остановил переработку нефти после атаки дронов. Западные СМИ сообщали, что повреждена установка, которая обеспечивала около 40% мощности предприятия.