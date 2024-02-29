Российский пропагандист раскрыл потери оккупантов под Авдеевкой

Правда об огромных потерях российских оккупантов под Авдеевкой просачивается в открытые источники.

Российские пропагандисты опубликовали письмо жен погибших оккупантов. Там речь идет о массовых потерях россиян на Авдеевском направлении.

Об этом сообщил журналист и блогер Денис Казанский.

По его словам, правда об огромных потерях российских окупантов под Авдеевкой просачивается в открытые источники.

“Друг Гиркина, российский Z-блогер Лев Вершинин, опубликовал письмо дружин погибших российских военных, в которых говорится о количестве жертв. Например, в полку 1015 г. от 2300 человек осталось лишь 30. И такая ситуация не только в этом полку. По словам Вершинина, мобилизованных бросали на убой без подготовки”, – рассказал Денис Казанский.

Напомним, что россияне пытаются захватить два населенных пункта под Бахмутом.

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