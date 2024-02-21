Российский пропагандист застрелился после обнародования потерь РФ в Авдеевке: кто его "довёл"

21 февраля Морозов оставил прощальный пост в своем Telegram-канале.
Российский оккупант и пропагандист Андрей Морозов с позывным Мурзом застрелился после того, как его затравили за обнародование данных о потерях армии РФ в Авдеевке Донецкой области.
Об этом сообщил украинский активист и блогер Сергей Стерненко в Telegram.
Пропагандист был автором канала "Нам пишут из Янины", в котором 18 февраля написал, что Россия потеряла в боях за Авдеевку 16 тысяч военных и 300 единиц бронетехники. Он также признавал, что потери Сил обороны Украины в разы меньше.
21 февраля Морозов оставил прощальный пост в своем Telegram-канале. Пропагандист написал, что его заставили удалить пост о потерях русской армии.
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Украинский журналист Денис Казанский также сообщил о самоубийстве оккупанта.
Казанский отметил, что Морозова затравили российские пропагандисты Владимир Соловьев, Армен Гаспарян и Юлия Витязева, которые по телевидению РФ назвали его предателем и вредителем.
“Это настолько здорово, что даже нечего добавить. Морозов был фанатичным украинофобом и сталинистом, воевал на Донбассе против Украины с 2014 года, призывал к геноциду и массовым убийствам украинцев”, — подчеркнул украинский журналист.
В настоящее время официальных подтверждений его смерти нет.
Напомним, Буданов оценил, захватит ли враг после Авдеевки весь Донбасс.
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