Российский пропагандист застрелился после обнародования потерь РФ в Авдеевке: кто его "довёл"

Российский оккупант и пропагандист Андрей Морозов с позывным Мурзом застрелился после того, как его затравили за обнародование данных о потерях армии РФ в Авдеевке Донецкой области.

Об этом сообщил украинский активист и блогер Сергей Стерненко в Telegram.

Пропагандист был автором канала "Нам пишут из Янины", в котором 18 февраля написал, что Россия потеряла в боях за Авдеевку 16 тысяч военных и 300 единиц бронетехники. Он также признавал, что потери Сил обороны Украины в разы меньше.

21 февраля Морозов оставил прощальный пост в своем Telegram-канале. Пропагандист написал, что его заставили удалить пост о потерях русской армии.

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Украинский журналист Денис Казанский также сообщил о самоубийстве оккупанта.

Казанский отметил, что Морозова затравили российские пропагандисты Владимир Соловьев, Армен Гаспарян и Юлия Витязева, которые по телевидению РФ назвали его предателем и вредителем.

“Это настолько здорово, что даже нечего добавить. Морозов был фанатичным украинофобом и сталинистом, воевал на Донбассе против Украины с 2014 года, призывал к геноциду и массовым убийствам украинцев”, — подчеркнул украинский журналист.

В настоящее время официальных подтверждений его смерти нет.

Напомним, Буданов оценил, захватит ли враг после Авдеевки весь Донбасс.

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