Российский рэпер отыграл благотворительный концерт и собрал 40 тыс. долларов для беженцев из Украины

Российский рэпер отыграл благотворительный концерт и собрал 40 тыс. долларов для беженцев из Украины

Артист выступил в Стамбуле.

Известный российских рэпер OXXXYMIRON, который выступает против войны в Украине, отыграл благотворительный концерт.

Артист выступил в Стамбуле и сумел собрать 40 тысяч долларов. Все деньги он пожертвует детям украинских беженцев.

"Уже 40 тыс. долларов. Всем спасибо, но надеюсь, в следующий раз будет в 10 раз больше", — написал исполнитель.

Фото: norimyxxxo/Instagram

Отметим, российских рэпер OXXXYMIRON поддерживает Украину и выступает против войны, которую развязали власти России.

Из-за гражданской позиции рэпера ему запретили выступать в РФ. Впрочем, раньше OXXXYMIRON сам отменил все свои концерты в России. Он объяснил это тем, что не может выступать для россиян, пока украинцы страдают от войны.

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