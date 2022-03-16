Российский рэпер отыграл благотворительный концерт и собрал 40 тыс. долларов для беженцев из Украины

Артист выступил в Стамбуле.
Известный российских рэпер OXXXYMIRON, который выступает против войны в Украине, отыграл благотворительный концерт.
Артист выступил в Стамбуле и сумел собрать 40 тысяч долларов. Все деньги он пожертвует детям украинских беженцев.
"Уже 40 тыс. долларов. Всем спасибо, но надеюсь, в следующий раз будет в 10 раз больше", — написал исполнитель.
Отметим, российских рэпер OXXXYMIRON поддерживает Украину и выступает против войны, которую развязали власти России.
Из-за гражданской позиции рэпера ему запретили выступать в РФ. Впрочем, раньше OXXXYMIRON сам отменил все свои концерты в России. Он объяснил это тем, что не может выступать для россиян, пока украинцы страдают от войны.
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