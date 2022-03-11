Российский рэпер проведет благотворительные концерты и пожертвует все деньги украинским беженцам

Артист против войны в Украине.

Известный российских рэпер OXXXYMIRON с первых дней российского вторжения в Украину не молчит об этом.

Он активно высказывается против войны в Украине.

"Очень злой, потому что продолжается полный пи**ец, поэтому все уже более двух недель продолжается война в Украине. И, к тому же, есть десятки миллионов россиян, которые категорически не согласны с этой войной. Я считаю, что нужно как можно громче об этом сказать", — подчеркнул рэпер.

Артист решил помочь украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома. Он анонсировал серию благотворительных концертов, всю прибыль от которых он отдаст детям украинских беженцев. Первое выступление он запланировал в Турции, ведь в России запрещено проводить антивоенные мероприятия.

"Я объявляю серию своих благотворительных концертов, которые будут называться "RUSSIANS AGAINTS WAR". Пока в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы это глупо ни было, но все антивоенное – запрещено, введена тотальная цензура, и всем, кто хочет как-то высказывается против войны, потенциально угрожает уголовная ответственность", — подчеркнул артист.

Кстати, OXXXYMIRON также отменил все свои концерты в РФ. Он объяснил это тем, что не может выступать для россиян, пока украинцы страдают от войны.

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