Российский военный самолет сбросил управляемую авиабомбу УМПБ-250, которую кремлевские пропагандисты РФ расхваливали как "умную бомбу", на территорию РФ.

Об этом сообщает Astra.

Инцидент произошел 23 января на окраине села Драгунское Белгородской области.

Местные власти сообщают об отсутствии жертв и разрушений в результате бомбардировки собственной территории.

Ранее кремлевские пропагандисты описывали эту бомбу как высокотехнологичное оружие, оснащенное навигационным модулем, интегрированным с рулевым управлением, антеннами и турбореактивной силовой установкой. В отличие от обычных бомб, УМПБ-250 создавалась как "умная" бомба.

По подсчетам издания Astra, российская армия в прошлом 2024 году сбросила на российские регионы и оккупированные территории Украины не менее 165 авиабомб ФАБ. В этом году уже зафиксировано падение 13 ФАБов, одной ракеты и одной УМПБ-250.

В частности, 15 января в Воронежской области, рядом с селом Александровка, упала ракета Х-69, предназначенная для ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В результате падения снаряда возник пожар.

В ноябре прошлого года фугасная авиабомба (ФАБ) упала на здание школы в селе Быковка Белгородской области. Жертв и пострадавших удалось избежать благодаря тому, что инцидент произошел ранним утром, когда в здании никого не было.

В конце октября российская авиабомба упала на село Пушкарное, расположенное в 6 километрах от Белгорода.

Напомним, в Курской области российские военные нанесли 14 ударов управляемыми авиабомбами по поселку Казачья Локня.

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