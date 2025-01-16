Российский самолет уронил крылатую ракету на Воронежскую область: карта

Ракета, как рассказали источники в экстренных службах РФ, совершила так называемый непроизвольный сход и разрушилась при падении, ее обломки спровоцировали пожар.

Российский самолет уронил крылатую ракету Х-69 на Воронежскую область.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

"Накануне в поле у села Александровка в Воронежской области обнаружили обломки неизвестного объекта. Он взорвался и спровоцировал пожар. Предполагалось, что это были обломки сбитого беспилотника. Однако когда на место пожара приехали сотрудники Росгвардии, то выяснилось, что это фрагменты российской крылатой ракеты Х-69, которую ВС РФ используют для ударов по украинской энергетике", – говорится в сообщении.

Российский самолет уронил крылатую ракету на Воронежскую область / Фото: ASTRA

Ракета, как рассказали источники ASTRA в экстренных службах региона, совершила так называемый непроизвольный сход и разрушилась при падении.

О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Напомним, в ночь на 19 октября украинские воздушные силы впервые сбили крылатую ракету РФ класса "воздух-поверхность" Х-69, которая имела кассетную боевую часть.

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