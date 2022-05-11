Российский самолет выпустил две ракеты по Сумщине (фото)

Вечером 10 мая российский самолет выпустил две ракеты по Сумской области.
Оккупанты госсударства-террориста около 19:16 нанесли удар по Шосткинскому району област. Обошлось без жертв. Впрочем, в результате атаки россиян является разрушение.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Разрушения в Воронеже (поселок городского типа в области – Ред.) значительны, но к счастью, обошлось без человеческих жертв", говорится в сообщении.
Напомним, начались 77 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты не оставляют попыток захватить Донбасс: подробнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 11 мая.
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