Российский шпион устроился в ряды ВСУ и шпионил за боевой авиацией

СБУ в Украине задержала российского "крота", который шпионил за боевой авиацией ВСУ и передавал информацию оккупантам.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, военная разведка задержала вражеского информатора в Николаевской области. Мужчина оказался жителем Крыма, который в 2014 году поддержал российских захватчиков и остался на территории временно оккупированного полуострова.

“Там он получил паспорт гражданина России и добровольно встал на военный учет страны-агрессора. Впоследствии на него вышел представитель российской спецслужбы с предложением по негласному сотрудничеству. По указанию агрессора перед началом полномасштабного вторжения фигурант прибыл в Николаевскую область, где проживают его родственники. На территории южного региона он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения украинских войск. Для этого в прошлом году он мобилизовался в ВСУ”, — рассказали в СБУ.

Впоследствии, находясь в рядах одной из украинских воинских частей, он шпионил за перемещением боевых самолетов и позициями системы противовоздушной обороны нашего государства. Также его интересовала информация о складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

"Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения им враждебного разведывательного задания. По данным следствия, полученные сведения он дистанционно передавал оккупантам через свою бывшую жену, проживающую в Крыму и находящуюся в поле зрения российской спецслужбы. Для коммуникации использовал анонимный мессенджер. Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств преступления", — добавили в СБУ.

Напомним, что СБУ задержала предателя, который посылал в российский телеграмм-бот разведданные об обороне Киева.

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