Российский снаряд попал в церковь в Рубежном: ранены два священника

Российский снаряд попал в церковь в Рубежном: ранены два священника

Снаряд пробил кровлю храма.

В Рубежном Луганской области российские оккупанты попали снарядом прямо в храм. Двое священников ранены.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Рашистский снаряд попал в церковь в честь святителя Луки Крымского в Рубежном. Обстрелом пробило кровлю храма. Осколками ранен настоятель, а также священник другого храма, который в этот момент также находился на храмовой территории", — написал Гайдай.

Напомним, в Луганской области продолжаются бои с российскими оккупационными войсками в отдельных районах Рубежного и Попасной.

Читайте также: