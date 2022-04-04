Российский снаряд попал в церковь в Рубежном: ранены два священника

Снаряд пробил кровлю храма.
В Рубежном Луганской области российские оккупанты попали снарядом прямо в храм. Двое священников ранены.
Об этом в своем Фейсбуке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Рашистский снаряд попал в церковь в честь святителя Луки Крымского в Рубежном. Обстрелом пробило кровлю храма. Осколками ранен настоятель, а также священник другого храма, который в этот момент также находился на храмовой территории", — написал Гайдай.
Напомним, в Луганской области продолжаются бои с российскими оккупационными войсками в отдельных районах Рубежного и Попасной.
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